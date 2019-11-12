Складирование мусора у подъездов жилых домов противоречит здравому смыслу

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области добиваются организации контейнерных площадок во всех дворах многоквартирных домов Оленегорска, в том числе, оборудованных мусоропроводом. Общественники направили обращение в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора с просьбой принять меры по улучшению ситуации с вывозом твёрдых коммунальных (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) в Оленегорске.

По словам обратившихся в региональное отделение ОНФ жителей города, на придомовой территории 62-х МКД, оборудованных мусоропроводами, отсутствуют площадки под контейнеры для сбора и накопления ТКО и КГО. В итоге людям приходится оставлять мусор непосредственно у подъездов, что по сути является административным правонарушением. Абсурдность ситуации, по мнению жильцов, заключается в том, что даже сами организации, обслуживающие жилфонд, после того, как контейнеры под стволами мусоропроводов переполняются, складируют отходы прямо на крыльцо, и там они могут пролежать несколько дней.

В ответном письме представители прокуратуры сообщили, что в отношении руководителей управляющих организаций, допустивших складирование ТКО в местах, не предусмотренных законодательством, внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. При этом в надзорном органе отметили, что в настоящее время законодательство предусматривает возможность складировать ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах, но не устанавливает обязанности оборудовать площадки для сбора и накопления отходов возле домов, где есть мусоропроводы, в связи с чем нарушений закона в этой части выявлено не было.

«В администрации Оленегорска нам сообщили о том, что до конца 2019 г. будет установлено 11 контейнерных площадок, в том числе 6 из них – вблизи частных домов. Но разве для жителей тех 62-х МКД, о которых идёт речь, это станет панацеей? На сегодняшний день принуждение организаций, обслуживающих жилфонд, к организации контейнерных площадок для накопления ТКО и КГО, во дворах многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом, возможно лишь посредством судопроизводства, что не только усложняет содержание общего имущества жилых домов в соответствии с действующим законодательства, но и создает дополнительную нагрузку на суды», - выразила мнение модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.

Активисты ОНФ убеждены: наличие мусоропровода в домах не даёт права компаниям, обслуживающим жилфонд, игнорировать требования по организации контейнерных площадок для складирования ТКО и КГО во дворах, а выброс мусора у подъездов жилых домов противоречит здравому смыслу.