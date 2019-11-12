Автодорогу Р - 21 «Кола» в районе п.Зеленоборский перекрываютЗНАКИ: Год завершается - заглядываем в будущее вместе с Сергеем Згазинским
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.11.19 14:12

Складирование мусора у подъездов жилых домов противоречит здравому смыслу

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области  добиваются организации контейнерных площадок во всех дворах  многоквартирных домов Оленегорска, в том числе, оборудованных  мусоропроводом. Общественники направили обращение в прокуратуру и  региональное управление Роспотребнадзора с просьбой принять меры по  улучшению ситуации с вывозом твёрдых коммунальных (ТКО) и  крупногабаритных отходов (КГО) в Оленегорске.

По словам обратившихся в региональное отделение ОНФ жителей города, на  придомовой территории 62-х МКД, оборудованных мусоропроводами, отсутствуют площадки под контейнеры для сбора и накопления ТКО и КГО. В  итоге людям приходится оставлять мусор непосредственно у подъездов, что  по сути является административным правонарушением. Абсурдность ситуации, по мнению жильцов, заключается в том, что даже сами организации, обслуживающие жилфонд, после того, как контейнеры под стволами  мусоропроводов переполняются, складируют отходы прямо на крыльцо, и там  они могут пролежать несколько дней.

В ответном письме представители прокуратуры сообщили, что в отношении  руководителей управляющих организаций, допустивших складирование ТКО в  местах, не предусмотренных законодательством, внесены представления об  устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. При  этом в надзорном органе отметили, что в настоящее время законодательство  предусматривает возможность складировать ТКО в контейнеры, расположенные  в мусороприемных камерах, но не устанавливает обязанности оборудовать  площадки для сбора и накопления отходов возле домов, где есть  мусоропроводы, в связи с чем нарушений закона в этой части выявлено не было.

«В администрации Оленегорска нам сообщили о том, что до конца 2019 г. будет установлено 11 контейнерных площадок, в том числе 6 из них – вблизи частных домов. Но разве для жителей тех 62-х МКД, о которых идёт  речь, это станет панацеей? На сегодняшний день принуждение организаций, обслуживающих жилфонд, к организации контейнерных площадок для  накопления ТКО и КГО, во дворах многоквартирных домов, оборудованных  мусоропроводом, возможно лишь посредством судопроизводства, что не  только усложняет содержание общего имущества жилых домов в соответствии  с действующим законодательства, но и создает дополнительную нагрузку на  суды», - выразила мнение модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.

Активисты ОНФ убеждены: наличие мусоропровода в домах не даёт права  компаниям, обслуживающим жилфонд, игнорировать требования по организации  контейнерных площадок для складирования ТКО и КГО во дворах, а выброс  мусора у подъездов жилых домов противоречит здравому смыслу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Олег
11.11.19 21:26
Аскольдовцев 41 - 77, батареи чуть теплые, в квартире холодно, в управляющей организации заявки принимают, но ничего не делают, говорят не их проблемы - воздуха в трубах нет.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.11.19 14:13
Мы, учащиеся, администрация МБОУ КШМ и педагоги, помним и скорбим по поводу трагедии, случившейся летом сего года в Баренцевом море. Что сказать и написать: погиб офицер, гордость ВМФ РФ, находясь на
Комментарий к новости:Имя Героя России Дениса Опарина в сердцах северян
Сергей
07.11.19 22:41
Не хочу никого обидеть, но подобные операции (т.н. "вытягивание" костей) давно и успешно - бесплатно - по квотам (надо просто немного подвигаться маме для ее получения) делают в РНЦ "Восстановительная
Комментарий к новости:Поможем Данилу Зобнину стать супергероем
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)15:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное молоко-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 6 копеек, евро – на 5 копеек-PRO ЭнергетикуО «третьей ноге» в энергетике Мурманской области говорили во время конференции «СевТЭК-2019»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыКапремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир и в рамках софинансирования
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 19 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика