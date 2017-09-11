Сколько по машинам ни лазай, всё равно попадёшься

В полицию областного центра поступило заявление от мужчины 1968 года рождения по факту хищения из салона его автомобиля «Тойота», припаркованного у дома по улице Зои Космодемьянской, имущества на общую сумму свыше 9 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что кража произошла путем разбития стекла. Из салона автомобиля были похищены навигатор, спиннинг, два набора набор инструментов и налобный фонарь. Эксперт снял отпечатки пальцев рук и другие следы, оставленные злоумышленником на месте преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый – ранее неоднократно судимый 21-летний житель областного центра – был установлен и задержан. В ходе разбирательства оперативники выяснили, что имеются основания подозревать задержанного в совершении аналогичного преступления на территории района.

Так, из салона автомобиля «УАЗ Патриот», припаркованного у дома по улице Зои Космодемьянской, было похищено имущество на общую сумму свыше 12 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался тем, что заявитель оставил заднюю дверь автомобиля открытой, и похитил видеорегистратор, магнитолу и радар-детектор.

Подозреваемый признался в совершении противоправных деяний и рассказал, что причиной совершения преступлений послужило желание заработать денег от продажи похищенного имущества.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по фактам краж из автомобилей возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За совершение подобных деяний предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.