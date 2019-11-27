Скоро бумажные носители не полностью, но уйдут в прошлое, уступив место цифровым методам передачи данных

В ходе заседания Совета по делам инвалидов под председательством заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галины Кареловой были рассмотрены эффективные механизмы и инструменты расширения социально-экономических возможностей инвалидов в рамках реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

С докладом «Цифровизация социальных услуг и сервисов для людей с ограниченными возможностями здоровья на примере Мурманской области» выступила первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

Как отметила в своем выступлении Светлана Виденеева, в настоящее время в Мурманской области ведутся работы по развитию и сопровождению во всех учреждениях системы социальной защиты населения автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Мурманской области», которая предусматривает автоматизацию процессов предоставления всех мер социальной поддержки. Уже осуществлен перевод 44 из 62 наиболее востребованных услуг социальной сферы в электронный вид, завершено внедрение функционала для использования системы межведомственного электронного взаимодействия. На интернет-сайте министерства труда и социального развития Мурманской области работает электронный сервис «Социальный личный кабинет гражданина», который предоставляет возможность жителям региона, состоящим на учете в центрах социальной поддержки населения, получать полную и достоверную информацию о перечне льгот и мерах социальной поддержки, предусмотренных и оказанных им в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. Сервис интегрированы с Единой федеральной системой идентификации и аутентификации, что позволяет жителям Мурманской области использовать универсальный логин и пароль для всех государственных систем.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья важным инструментом являются геосервисы. Доступная среда создается на основе геоинформационных систем. В Мурманске работает интернет-сервис «Общественный транспорт города Мурманска», который как через сайт, так и посредством мобильного приложения в реальном времени показывает движение транспортных средств общего пользования, адаптированных для маломобильных групп населения.

Для удобства информирования граждан с инвалидностью о доступности социально значимых объектов инфраструктуры в регионе ведется наполнение электронной «Карты доступности», размещенной на федеральном портале «Жить вместе». В настоящее время на карту доступности Мурманской области нанесено 1498 объектов. С 2018 года портал «Жить вместе» также наполняется региональными новостями о жизни инвалидов. По данным на 1 июля 2019 года, в рейтинге субъектов Мурманская область занимает второе место.

«Век цифровых технологий обязывает нас не только менять жизненный уклад, но и образ мышления. Скоро бумажные носители не полностью, но уйдут в прошлое, уступив место цифровым методам передачи данных. Для социальной сферы цифровизация – это «окно» в пространство, которое сделает сферу оказания услуг более мобильной и гибкой, что в свою очередь окажет положительное влияние на качество оказания социальных услуг», – отметила в своем докладе Светлана Виденеева.