Скоро июль – депутатам Оленегорска рассказали об изменении размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов Оленегорска по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года.

В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учёта взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

В целях сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги тарифы на тепловую энергию в нп.Высокий остаются неизменными уже не первый год. Тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепловую энергию для жителей г.Оленегорск установлены в пределах ограничений, утвержденных правительством Российской Федерации.

Розничные цены на сжиженный газ в 2017 году не изменятся и останутся на уровне 2015 года. Второй год подряд тарифы на электрическую энергию для населения региона устанавливаются комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, и с июля увеличатся только на 1%.

В целом по г.Оленегорск с подведомственной территорией (за исключением н.п.Высокий) тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля установлены так, чтобы совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысил 5,5%.