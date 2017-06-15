Скоро в Мурманске откроют новый мемориальный комплекс

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил мемориальный комплекс – памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Его возвели на южной стороне Семеновского озера в память о страшной дате – 18 июня 1942 года. В этот день вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, уничтожили более 600 домов.

В разработке проекта участвовали все горожане, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз мемориала. В результате появилась идея установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся после пожара жилого дома.

Объект занимает площадь более 5 тысяч квадратных метров. В центральной части комплекса располагается смотровая площадка круглой формы, в центре которой установлен монумент из трех колонн. Тротуар, ведущий к озеру, переходит в зону отдыха.

Возле монумента установлена кирпичная стена, на которой размещены награды Мурманска и стенды с архивными фотоматериалами. В темное время суток они будут подсвечены прожекторами.

– Мемориальный комплекс практически готов к открытию, строители уже завершают работы: устанавливают скамейки, урны, приводят площадку в порядок, – сообщил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

– Открытие мемориального комплекса состоится в преддверии Дня стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны – 17 июня, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Все наши силы направлены на то, чтобы Семеновское озеро стало не только комфортным местом отдыха мурманчан, но и местом памяти.

Территория Семеновского озера будет развиваться и дальше. В этом году запланированы работы по обустройству набережной. Планируется, что мемориал соединят с ней удобные велосипедные и пешеходные маршруты, построенные по современным европейским стандартам.