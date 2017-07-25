Скоро в школу!

Специалистами Министерства образования и науки Мурманской области проводятся еженедельные выездные проверки по реализации комплекса мероприятий в подведомственных учреждениях в рамках подготовки к новому 2017/2018 учебному году.

В конце прошлой недели был осуществлён контроль за ходом ремонтных работ в ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж». На ремонтные работы в общежитии этого учреждения в 2017 году из средств областного бюджета было выделено 1,2 млн рублей.

Посетила комиссия и ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» куда на проведение мероприятий по подготовке к новому учебному году было направлено 2,68 млн рублей на ремонт кровли мастерских и замену оконных блоков в актовом зале.

А ГОБООУ «Зеленоборская санаторная школа-интернат» в текущем году из средств регионального бюджета выделено 2,51 млн рублей на ремонтные работы спортивного зала, учебного и спального корпусов, системы видеонаблюдения с установкой дополнительных камер, снегозадержателей на учебном корпусе.

Мероприятия проводятся в соответствии с техническим заданием и графиком производства работ.