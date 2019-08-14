Скоро в школу! А всё ли и все готовы к 1 сентября?

Дети уже практически готовы к новому учебному году. Многие уже вернулись из отпусков и бегают по школьным ярмаркам в поисках красивой формы и тетрадок. А вот готовы ли сами образовательные учреждения к предстоящей работе? Сегодня, 14 августа, с 12.00 в рамках программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» этом нам расскажет директор школы № 5 и депутат Совета депутатов Мурманска Ирина Ускова.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

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Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.