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Мурманская область. Арктика31.07.19 08:15

Скоро в школу: до 20 августа специалистам предстоит проверить 481 образовательное учреждение региона

Свыше 85 млн рублей выделено из бюджета Мурманской области в виде субсидий и дотаций на подготовку образовательных организаций региона к новому учебному году. Средства будут направлены на обеспечение комплексной безопасности учреждений, выполнение ремонтов, обновление материально-технической базы школ и детских садов. Такие данные были приведены министром образования и науки региона Ириной Ковширой в докладе на заседании правительства, которое состоялось вчера в Коле.

Как доложила министр образования, муниципальные комиссии уже начали проверку готовности учреждений к новому учебному году и старту отопительного сезона. До 20 августа специалистам предстоит проверить 481 учреждение.

По словам министра, в учреждениях ведётся планомерная работа по устранению предписаний надзорных органов. В 2019 году из консолидированного бюджета на эти цели выделено 570 млн рублей.

Особо на заседании был обозначен вопрос готовности к началу учебного года школы в селе Кузомень. Как сообщила Ирина Ковшира, строительство здания завершено, начата отделка помещений. Если до начала учебного года школа не будет введена в строй, дети продолжат обучаться по индивидуальному плану.

В ходе доклада Ирина Ковшира отдельно выделила тему обеспечения транспортной доступности образовательных организаций для учеников. Так, за счёт средств областного бюджета в июне приобретено четыре новых школьных автобуса для учеников Кандалакшского и Терского районов и подведомственных министерству учреждений. В июле дополнительно выделено 11,6 млн рублей на покупку ещё пяти автобусов для других муниципалитетов. Все транспортные средства отвечают требованиям к перевозке детей.

Во всех школах и детсадах созданы условия для предоставления горячего питания. На ремонт и модернизацию технологического оборудования школьных пищеблоков в 2019 году в муниципальных бюджетах предусмотрено 13,7 млн рублей. Кроме того, на приобретение учебников в областном бюджете запланировано 105 млн рублей. Таким образом, бесплатными учебными материалами будут обеспечены все школьники Мурманской области.

В ходе заседания регионального правительства о готовности образовательных организаций на вверенных территориях к новому учебному году главе региона доложили главы Кольского и Печенгского районов, Оленегорска и Мончегорска.

Глава города Оленегорска Олег Самарский отдельно отметил выполнение поручения врио губернатора, данное по итогам встречи с жителями, о ремонте кровли одного из детских садов. На эти цели по поручению Андрея Чибиса были выделены дополнительные средства. К ремонтным работам приступят в ближайшее время.

По итогам обсуждения вопроса подготовки образовательных учреждений к новому учебному году глава региона Андрей Чибис обозначил несколько вопросов, которые взяты на особый контроль. Среди них – чёткая организация медицинских осмотров для дошкольников и младших школьников по возвращении из отпусков, информирование жителей области о мерах поддержки семей будущих первоклассников. Кроме того, отдельно дано поручение проанализировать документы, касающиеся сроков зачисления детей в школы города Мурманска.

«Прошу держать на контроле все вопросы, связанные с подготовкой образовательных организаций к новому учебному году, своевременно реагировать на риски и замечания, которые могут возникнуть в ходе работы комиссий», – обратился к главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств врио губернатора Андрей Чибис.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в выездном заседании правительства области в Коле. Он прокомментировал итоги  совещания: «Процесс подготовки идет, - подчеркнул спикер. – Безусловно, в каждом муниципальном образовании есть свои проблемы и первоочередные задачи, и в ходе заседания намечены конкретные пути их решения. Даны поручения профильным министерствам и ведомствам, и мы услышали реальные кратчайшие сроки их выполнения, не вызывающие тревоги».

В числе обсуждаемых был вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

- С 3 по 20 августа будет проходить приём готовности учреждений образования, а к 28-29 августа в них должно быть подано тепло, чтобы учебный процесс начался в комфортных условиях, - отметил Сергей Дубовой. – Заседание было насыщенным, все темы были очень важные и значимые для жителей региона, и главное – нерешенных вопросов не осталось.

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