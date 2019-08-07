Скоро в школу: спецкомиссии пошли с проверкакми

В ЗАТО г. Североморск специально созданные комиссии, в которые входят представители администрации, Совета депутатов, комитета по развитию городского хозяйства и МЧС начали проверку готовности к новому учебному году школ, учреждений дополнительного образования и детских садов.

Готовность принять учащихся в Детской художественной школе проверяли председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, заместитель начальника Управления культуры Зоя Кругляк, представитель КРГХ Андрей Олейник, сотрудница пожарного надзора. В перечне проверяемых вопросов 37 пунктов, но главные из них: исправность теплового контура, противопожарное состояние, наличие охранной противопожарной сигнализации, запасных выходов и путей эвакуации, первичных средств пожаротушения, аварийного освещения.

В целом, Детская художественная школа готова принять в новом учебном году почти четыре сотни детей. В здании завершается монтаж противопожарной охранной сигнализации вместо той, сроки эксплуатации которой истекли. Проведена опрессовка системы теплоснабжения.

Комиссия, возглавляемая первым заместителем главы ЗАТО г. Североморск Эдуардом Мироновым, в которую вошли заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова, начальник Управления образования Юлия Гладских, депутат Вячеслав Годунов и сотрудник пожарного надзора проверила подготовку к работе сразу пяти детских садов и Станции юных техников. Отмечено, что во всех учреждениях проделана большая работа и за счёт бюджетных средств, и силами самих сотрудников детских садов и СЮТ. Везде была проверена пожарная сигнализация. Имеются небольшие недочёты, которые за оставшееся до 1 сентября время будут устранены.