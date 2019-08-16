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Мурманская область. Арктика16.08.19 14:40

Сквер на улице Марата обновляется

В Мурманске не только активно строятся новые, но и регулярно приводятся в порядок уже существующие общественные зоны отдыха. На одном из таких объектов – в сквере на улице Марата побывал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

– Это один из самых первых скверов заполярной столицы, был открыт в 2013 году, – отметил Игорь Морарь. – Сейчас наступила пора его обновить и модернизировать, здесь появится новое тартановое покрытие и современная детская площадка.

Стоит отметить, что жители района часто жаловались на цветущую воду в расположенном рядом искусственном водоеме. Для устранения этой проблемы между МАУК «Мурманские городские парки и скверы»  и подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ по очистке акватории.

Сквер на улице Марата стал одним из трех, который в этом году ожидает обновление. Помимо него изменения коснутся зон отдыха у памятника «Ждущей» и на улице Хлобыстова.

Напомним, в этом году мурманчане могут выбрать наполнение общественных территорий. Отобрано 26 объектов, расположенных во всех округах столицы Заполярья. Высказать свою позицию северяне смогут 8 сентября в Единый день голосования на 74 счетных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России.

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