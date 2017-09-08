Сквер «Народный» и мусор тоже!

Инициативная группа проекта «Сквер «Народный» обеспокоена неопрятным состоянием обустроенной для жителей территории. Причина неряшливости сквера банальна - неаккуратность посетителей. Вопрос мусора на площадке нового сквера был поднят на совещании рабочей и инициативной групп, которое 6 сентября провела куратор проекта инициативное бюджетирование первый заместитель главы администрации Ирина Долгушина.

Во время встречи участники совещания обсудили юридические вопросы оформления документов, а так же ход работ, которые ведутся на площадке в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время подрядчиком проложена сеть для освещения, положен асфальт, установлено ограждение и скамейки, оборудованы клумбы, высажены кустарники.

В конце сентября по плану будет выполнен монтаж систем видеонаблюдения и наружного освещения сквера, произведена установка урн, информационных стендов, оформление памятного камня бронзовой табличкой и отпечатками ладоней граждан, принявших активное участие в реализации народного проекта.

Все позиции предстоящих работ активно обсуждались участниками заседания. Но самым острым оказался вопрос установки урн и уборки мусора с площадки сквера.

- Жители Авиагородка уже активно проводят свободное время на обустроенной территории, - пояснил суть проблемы руководитель инициативной группы Игорь Стародумов. – К сожалению, наши граждане не отличаются аккуратностью и оставляют после себя на площадке очень много мусора. Члены нашей группы по мере возможности выходят на уборку сквера. Но нашей инициативы и наших усилий хватает ненадолго. Поэтому мы решили обратиться через средства массовой информации к горожанам с просьбой, не оставлять рядом со скамейками мусор, а доносить его до урн, которые установлены рядом с ТЦ «Авиатор». Иначе до полного завершения работ, до 31 октября, объект придется закрыть забором. Но тогда жители Авиагородка не смогут провести последние теплые дни в сквере.