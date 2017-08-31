Сладкая парочка из Мурманска попалась на краже шоколада в Североморске

В полицию Североморска поступило сообщение от руководства одного из магазинов о том, что охранники задержали двоих молодых людей, укравших из торгового зала шоколад на сумму 3490 рублей. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемых в хищении ранее не судимых безработных жителей Мурманска – 21-летнего мурманчанина и его 22-летнюю подругу.

Задержанные признались, что в этот же день украли из другого магазина в Североморске шоколад на сумму 2532 рубля, который девушка уже съела. Мотивом совершения преступления послужила любовь девушки к шоколаду. Совершив первую кражу и оставшись безнаказанными, молодые люди решили повторить противоправные действия в другом магазине.

При этом, проживая постоянно в Мурманске, они специально приехали в Североморск, воспользовавшись регистрацией девушки в ЗАТО.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.