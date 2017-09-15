Сладкоежек из Мурманска полиция нашла в течение двух суток

В полицию обратилось руководство магазина, расположенного по улице Лобова, с заявлением о том, что 12 сентября двое неизвестных молодых людей совершили кражу 7 коробок конфет и 7 плиток шоколада на сумму 2180 рублей, после чего скрылись.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, полицейские установили личности злоумышленников, причастных к совершению краж. Ими оказались двое местных жителей - ранее судимый молодой человек 1995 года рождения, вместе со своей 22-летней приятельницей.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску подозреваемые были установлены и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В содеянном они признались. Похищенное они успели продать, а вырученные с продажи денежные средства потратить по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.