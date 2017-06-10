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Мурманская область. Арктика10.06.17 17:50

«Славься, Мурманская область» - День России и годовщину образования региона отпраздновали на «Териберской волне»

Сегодня в Териберке состоялся областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области и Дню России. Он стал кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область».

Открывая праздничные мероприятия, заместитель губернатора Роман Дурягин сказал: «Стало доброй традицией в дни празднования образования Мурманской области проводить в городах и населённых пунктах культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область». В прошлом году акция завершилась в день рождения области в старейшем поселении Кольского края – селе Варзуга большим театрализованным концертом. В 2015 году день рождения области мы праздновали в Ловозере, а в 2014-м – в Коле. Праздничные мероприятия стали связующим звеном в культурной жизни между столицей Кольского Заполярья и населёнными пунктами области. И сегодня день рождения Мурманской области мы празднуем в древнейшем поморском селе Териберка».

На центральной площади села развернулась ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области на выставке «Вкус Арктики» удивили гостей праздника кулинарными изысками и провели мастер-классы.

В рамках праздника также состоялись показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции, презентация традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка-Вардё).

Для маленьких гостей праздника Дворец культуры и народного творчества имени Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», областной театр кукол показал спектакль «Королевские зайцы», а областной краеведческий музей предоставил передвижную выставку «Притяжение севера».

Партнёр праздника «КолАтомЭнергоСбыт» провёл экологическую акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные.

В 13 часов на центральной площади села начался концерт «Славься, Мурманская область», в котором приняли участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Дворца имени Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов. Концертная программа завершилась красочным флеш-мобом и запуском шаров.

Продолжился праздник молодёжной дискотекой с живой музыкой, перед гостями выступила известная мурманская группа «Колотый лёд». 

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