«Славься, Мурманская область!» - праздничная акция, посвящённая 80-летию региона, стартовала в обновленном ДК в Междуречье

Праздничная акция «Славься, Мурманская область!», посвящённая 80-летию Мурманской области, стартовала сегодня в обновленном Доме культуры в Междуречье. Череду юбилейных мероприятий открыли тематические выставки, посвященные истории Кольского края.

В числе почётных гостей – губернатор региона Марина Ковтун и первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко. Они с интересом познакомились с экспозициями, которые расположились в холле Междуреченского сельского дома культуры, и пообщались с жителями поселка.

На сцене перед почётными гостями и жителями Междуречья выступили творческие коллективы Кольского районного центра культуры.

Приветствуя жителей Междуречья, Минькино, Мишуково, Белокаменки и Килп-Явра, губернатор Марина Ковтун отметила, что в преддверии юбилея региона праздничные мероприятия пройдут во всей области, а начать их было решено в небольшом посёлке из уважения к труженикам Кольского района.

Глава региона вручила памятные подарки труженикам Междуречья, Минькино, Мишуково, Белокаменки и Килп-Явра.

С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Мищенко. Он отметил вклад одного из самых больших муниципальных образований региона – Кольского района – в развитие Мурманской области, поблагодарил старожилов за их труд и достойный пример для молодежи.

– В разные времена в области были свои трудности, они есть и сегодня. И мы, северяне, всегда терпеливо, сплоченно, с полной самоотдачей делали своё дело. Это было почётно и достойно всегда. Земля у нас великая – богата полезными ископаемыми, удивительна ее природная красота, но главной ценностью являются люди – соль этой земли, - подчеркнул Владимир Мищенко.

Заслуженным жителям Кольского района парламентарий вручил награды Мурманской областной Думы.