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Мурманская область. Арктика27.05.18 09:40

«Славься, Мурманская область!»: во Дворце культуры имени Кирова состоялся театрализованный концерт, посвящённый 80-летию региона

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вчера состоялся театрализованный концерт «Славься, Мурманская область!», посвященный 80-летию со дня образования региона. С юбилеем земляков поздравила губернатор Марина Ковтун. Глава региона напомнила, что летописная история Мурмана насчитывает более восьмисот лет, но все эти долгие века Кольский край был, по сути, запертой шкатулкой с сокровищами, о которых никто не знал.

«Всё изменил ХХ век. Оказалось, что незамерзающие бухты Мурмана – идеальный выход в океан, а в недрах Кольской земли таятся несметные богатства. Освоение края началось ещё в Российской империи и в полную силу развернулось при советской власти, в годы индустриализации. В Заполярье появились – дороги, города, порты, электростанции, промышленные предприятия. Север из края света превратился в передний край страны. Новый статус и новое имя Кольской земли – Мурманская область – стали символом этого чудесного превращения», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор подчеркнула, что, празднуя юбилей области, мы, прежде всего, отдаём дань глубокого уважения северянам, которые создали всё, что мы видим вокруг и чем гордимся. Они отстояли свой дом, отстроили его заново после войны, обогатили и украсили своим трудом. Они передали своим потомкам, всё лучшее, что у них было: трудолюбие и честный, открытый характер; любовь к родине – малой и великой; оптимизм и умение жить в мире и согласии со всеми. Когда мы говорим, что главное богатство Заполярья – люди, мы именно это имеем в виду.

«Не уронить эту высоко поднятую планку, сделать так, чтобы у героической и славной истории родного края было достойное продолжение – вот наша задача и наш долг», – отметила Марина Ковтун.

С наступающим праздником – 80-летием области – жителей региона поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что в летопись края вписаны времена становления и развития, боевые и трудовые подвиги. Заслуженные жители края десятки лет безукоризненно трудились на благо региона, они стали примером исключительной целеустремленности и терпения, создали прочную основу для нынешних достижений.

«Более 40 лет прошло с тех пор, как я связал свою судьбу с Мурманской областью. Здесь состоялся как военнослужащий, как офицер. Север принял меня, как, наверное, многих, и не отпускает до сих пор. В Кольский край невозможно не влюбиться. Его богатая история, признанные заслуги северян возлагают на нас серьезную ответственность за его настоящее и будущее. Отдавая должное прошлым достижениям, мы понимаем, что перед регионом стоит еще много серьезных задач. Уверен, мы с ними справимся!», – подчеркнул Сергей Дубовой.

Он пожелал всем жителям области крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и больших успехов в созидательном труде.

Перед началом театрализованного представления губернатор Мурманской области вручила землякам высокие государственные и региональные награды.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Геннадию Лаврушину, заведующему детским травматолого-ортопедическим отделением Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Звание почетный гражданин Мурманской области присвоено Виктору Сайгину, депутату Мурманской областной Думы, и Марине Скоромниковой, народной артистке РСФСР. Знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» награждены: Михаил Васильевич Кащеев, ветеран Великой Отечественной войны; Елена Ивановна Крынжина, заместитель директора детской театральной школы города Мурманска, Александр Феофилактов, преподаватель Мурманского колледжа искусств.

С юбилеем области со сцены Дворца культуры северян также поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Командующий Северным флотом Николай Евменов отметил, что сегодня Мурманская область и Северный флот совместно решают важнейшие государственные задачи для укрепления финансово-экономических и военно-политических позиций России в Арктическом регионе.

К поздравлениям присоединился и член Совета Федерации Российской Федерации Игорь Чернышенко. Он вручил почётную грамоту Совета Федерации заместителю губернатора Мурманской области Анатолию Векшину и благодарность председателя Совета Федерации министру экономического развития Мурманской области Елене Тихоновой.

Также с юбилеем области северян поздравили федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин и первый заместитель главы Республики Карелия Александр Чепик.

 

 

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