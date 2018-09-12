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Мурманская область. Арктика12.09.18 08:10

Славянский ход Мурман – Балканы торжественно завершился в Мурманске

Первый за последние 20 лет Международный Славянский ход – культурная экспедиция писателей, журналистов и общественных деятелей по регионам России и странам Восточной Европы – торжественно завершился в Мурманске. Церемония состоялась у памятника Кириллу и Мефодию и продолжилась вечером-встречей с участниками в областной научной библиотеке.

Участники за три недели проехали свыше 11 тысяч км. А главный символ хода – выполненная художниками ДК имени Кирова копия Самарского знамени – проделал путь в 17 тысяч км, до начала хода побывав на Северном полюсе и в самом северном в мире православном монастыре – Трифонов Печенгском.

По маршруту Славянского хода писатели, журналисты и деятели культуры Мурманской области пересекли десяток стран. В Беларуси, Сербии, Болгарии и Боснии и Герцеговине они провели несколько десятков встреч, в том числе с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, мэрами нескольких городов, руководством творческих союзов этих стран. Итогом стали договоренности о реализации ряда совместных проектов. В их числе – издание совместных литературных альманахов, переводы современных поэтов славянских стран на русский и перевод авторов Мурманской области на сербский и болгарский языки. Также обсуждалось совместное участие в международных кинофестивалях и других мероприятиях. Первый такой проект уже реализован. Первый документальный фильм о возрождении в Мурманске Дня славянской письменности и культуры, созданный мурманским журналистом Ильей Виноградовым, на днях принял участие в кинофестивале в Софии.

В маршрут Славянского хода Мурман – Балканы были включены памятные места, связанные с русской историей и событиями, связывающими славянские народы. В Болгарии – это Шипка, памятник Алеше в Пловдиве, памятник русским воинам в Софии, известные православные монастыри на Балканах. Главной целью хода является установление дружественных и культурных связей, а также объединение духовных и патриотических сил регионов России и славянских государств.

В Славянском ходе 2018 года приняли участие такие известные мурманские журналисты и писатели, как Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Валерий Чарторийский, Сергей Юдков, Лев Федосеев, артист Андрей Бобров, кинорежиссер Андрей Сычев. Организаторами Славянского хода–2018 выступила Мурманская областная общественная организация Союза писателей России совместно с Мурманским областным отделением Международного фонда славянской письменности и культуры при поддержке Правительства Мурманской области, администрации и городского совета города Мурманска, Мурманского Областного Отделения Международного Общественного Фонда «Российский Фонд Мира», ФГУП «Атомфлот», Мурманского арктического государственного университета. Подобные духовно-культурные экспедиции стали традицией с 1997 года, когда Славянский ход Мурман – Черногория возглавил писатель и общественный деятель Виталий Маслов, но в международном формате он не проводился уже 20 лет.

 

 

 

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