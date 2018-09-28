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Мурманская область. Арктика28.09.18 17:15

Славянский ход помог болгарской семье спустя 74 года узнать о погибшем в годы Великой Отечественной войны в Заполярье родственнике

Семья из болгарского города Полски Трымбеш спустя 74 года смогла узнать о родственнике, погибшем в годы Великой Отечественной войны под Печенгой. Это стала возможным благодаря прошедшей в августе-сентябре культурной экспедиции Славянский ход Мурман-Балканы, организованной при поддержке правительства Мурманской области и содействии Мурманского отделения Российского фонда мира и властей Мурманска.

Во встрече с представителями Славянского хода в Полски Трымбеш участвовала школьница Марисвет-Лидия Красимирова, ее бабушка, Светлана Неманова, переехала в Болгарию из России. Один из их родственников, Михаил Петрович Кузьмин, в годы Великой Отечественной войны защищал Мурманскую область. Больше о нем практически ничего не было известно. И болгары попросили участников Славянского хода узнать о судьбе Кузьмина.

Исполнить просьбу помог мурманский краевед, глава Мурманского отделения Союза писателей России Михаил Орешета. Он выяснил, что Михаил Кузьмин похоронен под Печенгой. Там он погиб в ходе знаменитой Петсамо-Киркенесской операции, его данные выбиты на братской могиле. Как планируется, болгарских родственников воина пригласят в Мурманскую область, чтоб они смогли посетить места боев и гибели, возложить цветы к могиле.

Напомним, первый за последние 20 лет Международный Славянский ход – культурная экспедиция писателей, журналистов и общественных деятелей по регионам России и странам Восточной Европы – за три недели проехал свыше 11 тысяч км. А главный символ – выполненная художниками ДК имени Кирова копия Самарского знамени – проделал путь в 17 тысяч км, до начала хода побывав на Северном полюсе и в самом северном в мире православном монастыре, Трифонов Печенгском.

По маршруту Славянского хода писатели, журналисты и деятели культуры Мурманской области пересекли десяток стран. В Беларуси, Сербии, Болгарии и Боснии и Герцеговине они провели несколько десятков встреч. Помимо найденной могилы родственника болгарской семьи, итогом хода стали договоренности о реализации ряда совместных проектов. В их числе – издание совместных литературных альманахов, переводы современных поэтов славянских стран на русский и перевод авторов Мурманской области на сербский и болгарский языки. Также обсуждалось совместное участие в международных кинофестивалях и других мероприятиях.

Подобные духовно-культурные экспедиции стали традицией с 1997 года, когда Славянский ход Мурман – Черногория возглавил писатель и общественный деятель Виталий Маслов, но в международном формате он не проводился уже 20 лет.

 

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