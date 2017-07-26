Следить за успехами детей в школе можно с планшета или смартфона через «Электронную школу»

В целях повышения доступности электронных услуг, во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области проведены работы по интеграции мобильного приложения «Электронная школа» с единой системой идентификации и аутентификации.

Теперь родители, зарегистрированные на региональном портале электронных услуг, могут получить доступ в личный кабинет родителя автоматизированной информационной системы «Электронная школа» с планшета или смартфона. Скачать мобильную версию можно по следующим ссылкам: для устройств с операционной системой iOS: ios.bars-open.ru; для устройств с операционной системой Android: it.gov-murman.ru/2_5373157615196962912.apk.

В ближайшее время планируется размещение мобильных версий АИС «Электронная школа» в официальных электронных интернет-магазинах приложений.

Для работы с личным кабинетом АИС «Электронная школа», как мобильной, так и обычной версии необходимо наличие: учётной записи в АИС «Электронная школа». Для этого необходимо обратиться в образовательную организацию, где обучается ребёнок; подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. Подробная информация о порядке регистрации размещена на региональном портале электронных услуг Мурманской области по адресу https://51gosuslugi.ru/rpeu/esia.