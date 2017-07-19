Следователем СК устанавливаются причины смерти туриста из Санкт-Петербурга на острове Курга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины на острове Курга в Мурманской области.

По предварительным данным следствия двое мужчин из города Санкт-Петербурга с целью туризма прибыли на остров Курга, расположенный на территории Ловозерского района в Мурманской области. 18 июля 2017 года у одного из мужчин, 1951 года рождения, ухудшилось самочувствие, в результате чего он скончался.

При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время следователем СК устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.

Процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, будет принято законное и обоснованное решение.