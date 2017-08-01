Следователи-криминалисты регионального управления СК России осваивают новую криминалистическую технику - эхолокатор

Отделом криминалистики регионального управления СК России проведён учебно-практический выезд в целях освоения новой криминалистической техники – эхолокатора, поступившей на вооружение следственного управления. В ходе данного мероприятия в полевых условиях проверялись возможности применения вышеуказанной криминалистической техники при проведении осмотра места происшествия.

Эхолокатор - прибор для исследования рельефа дна водоёма. Это оборудование способно определять объекты, непосредственно находящиеся в воде, устройство буквально сканирует рельеф дна водоёма. При проведении следственных действий он используется в целях поиска утонувших объектов.

Необходимо отметить, что в первом полугодии 2017 года в результате применения криминалистической и специальной техники получены сведения (объекты), способствующие раскрытию преступления и имеющие доказательственное значение в 263 случаях. В 105 случаях – по тяжким и особо тяжким преступлениям, расследованным следователями регионального СКР.