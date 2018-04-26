Следователи Мурманской области подвели итоги работы

Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось очередное заседание коллегии под председательством и.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремова по итогам оперативно-служебной деятельности за 3 месяца 2018 года, эффективности принимаемых мер по повышению качества и результативности следственной работы.



В заседании коллегии также приняли участие члены коллегии следственного управления, руководители и сотрудники подразделений аппарата следственного управления, руководители территориальных следственных отделов и их заместители.



Открыл работу коллегии и.о. руководителя следственного управления Андрей Ефремов с торжественного слова. Им вручены благодарности сотрудникам территориальных следственных отделов, отдела по расследованию особо важных дел и отдела процессуального контроля, которые по итогам работы за 2017 год признаны лучшими.



Продолжая работу коллегии Андрей Ефремов отметил, что основные усилия офицеров управления были сосредоточены на оперативном и качественном расследовании уголовных дел, а также на всестороннем и полном рассмотрении обращений граждан, подчеркивая при этом, что при приеме граждан мы должны незамедлительно реагировать и помогать людям, попавшим в тяжелую жизненную и правовую ситуацию.



После этого с докладами выступили старшие помощники и руководители профильных отделов, которые озвучили результаты процессуальной деятельности территориальных следственных органов по итогам 1 квартала 2018 года.



Отмечено, что в 1 квартале 2018 года положительная динамика, достигнутая следственным управлением в 2017 году по отдельным направлениям следственной работы, сохранена.



За анализируемый период в производстве следователей следственного управления находилось порядка 500 уголовных дел, окончены расследованием 213 уголовных дел, 167 уголовных дел от числа оконченных направлены в суд для рассмотрения по существу, из которых 10 уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья, 2 против конституционных прав и свобод человека, 7 против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 2 о преступлениях экстремистской направленности, 6 коррупционной направленности и 12 в сфере экономической деятельности и другие.



Так, в качестве примера озвучены направленные в суд уголовные дела: в отношении группы лиц по факту дачи взятки в сумме 195 000 рублей должностному лицу, с целью незаконного получения разрешений на 13 иностранных граждан на временное проживание в Российской Федерации за пределами выделенной квоты; по обвинению бывшего заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Управление Енского сельского территориального округа» в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге; по обвинению жителя города Мурманска в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья несовершеннолетнего и другие.



Одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления является защита конституционных прав граждан на оплату труда. Так, в суд направлено дело по факту невыплаты руководством ООО «Морской специализированный порт «Витино» заработной платы 157 работникам, обеспечена выплата заработной платы в размере более 20 миллионов рублей.



По оконченным уголовным делам возмещено 95,6% причиненного ущерба, в прошлом году он составлял 70%.



По всем уголовным делам внесены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, к дисциплинарной ответственности по результатам их рассмотрения привлечено 78 лиц.



В рамках коллегии участники обсудили вопросы, касающиеся рассмотрения обращений граждан. Анализ статистических данных за истекший период 1 квартала 2018 года показал, что количество обращений, поступивших в следственное управление, составило 531, из них разрешено по существу более 300.



В ходе рассмотрения обращений доводы заявителей были проверены в полном объеме, каких-либо нарушений действующего законодательства Российской Федерации при рассмотрении обращений не допущено. За истекший период 2018 года принято 172 гражданина, в том числе лично и.о. руководителя следственного управления 34.



По итогам заседания коллегии выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности и совершенствование деятельности следственного управления по всем приоритетным направлениям.