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Мурманская область. Арктика16.04.18 09:38

Следователи по ЗАТО Мурманской области проверят информацию о постановке неверного диагноза жителю Североморска

Следственный комитет начал проверку по информации СМИ по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что 12 апреля 2018 года в новостях показан сюжет под названием «Жителя Североморска лечили от язвы желудка, а у него оказался рак», из которого следует, что, по мнению жителя ЗАТО города Североморск Мурманской области, ему ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате у мужчины развилось заболевание - рак желудка 4 стадии.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято соответствующее решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

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