Следователи пришли в школьную столовую

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по информации, опубликованной в сети «Интернет», выявленной в ходе мониторинга СМИ, о неудовлетворительном обслуживании в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3».

В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, привлечены сотрудники Роспотребнадзора, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются должностные лица общеобразовательного учреждения, проводятся иные проверочные мероприятия.

По результатам процессуальной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входит организация питания в учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.