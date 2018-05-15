Следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна третьего этажа в Ковдоре

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту падения годовалого ребенка из окна жилого дома в городе Ковдоре Мурманской области.

По информации следствия, 14 мая 2018 года в дневное время малолетний ребенок, 2017 года рождения, находясь в квартире по месту жительства, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома по улице Школьная, выпал из окна своей комнаты. В результате происшествия мальчик остался жив, он получил множественные травмы и был госпитализирован для оказания неотложной медицинской помощи в Филиал ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница, откуда санавиацией доставлен в одну из больниц города Мурманска. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в пределах установленного законом процессуального срока будет принято соответствующее решение.