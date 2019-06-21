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Мурманская область. Арктика21.06.19 15:20

Следователи регионального СК России устанавливают обстоятельства гибели туриста-мурманчанина на реке Йоканга

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины, обнаруженного в районе реки Йоканга Ловозерского района.

После получения информации к месту происшествия прибыли следователи СК России по Мурманской области. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным следствия, в дневное время 18 июня турист совместно с инструктором туристической фирмы прибыли на реку. Спустив резиновую лодку на воду, они начали сплав по реке. Во время прохождения порога лодка перевернулась и люди оказались в воде. Одному из мужчин-туристу удалось спастись, второй выплыть на берег не смог.

Личность погибшего гражданина установлена – это житель города Мурманска, 1960 года рождения.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные необходимые проверочные действия, по завершении которых будет принято процессуальное решение. Кроме того, следственными органами будет дана правовая оценка действиям лиц из числа сотрудников туристической фирмы, ответственных за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека.

 

 

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