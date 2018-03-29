Следователи СК РФ по Мурманской области проводят проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины в автомобиле в гараже

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 25 марта 2018 года тел мужчины и женщины без видимых признаков насильственной смерти, в находившемся в гараже автомобиле.

Личность погибших установлена – это жители города Мурманска – мужчина, 1991 года рождения, женщина, 1990 года рождения, которые, по предварительным данным, задохнулись в автомобиле с включенным двигателем, находившемся в закрытом гараже по улице Фролова областного центра.

Следствием, после проведения всех необходимых проверочных мероприятий и детального установления обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение.