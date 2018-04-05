Следователи СКР выясняют обстоятельства смерти мужчины в салоне сгоревшего автомобиля

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, по факту обнаружения тела мужчины в автомашине, припаркованной в одном из дворов по улице Сизова в ЗАТО город Североморск.

На данный момент следствием установлено, что погибший является жителем Североморска (1984 года рождения). По предварительным данным смерть мужчины наступила во время сна в результате возгорания в моторном отсеке автомашины с заведенным двигателем.

В настоящее время детально устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.