Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате пожара в доме в посёлке Сафоново

Утром 16 сентября в следственный отдел по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в одном из помещений дома 70 по улице Панина в посёлке Сафоново, погиб мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность мужчины установлена - это лицо без определённого места жительства, 1966 года рождения. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.