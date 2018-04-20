Следственное управление и УФАС по Мурманской области заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Андрей Ефремов и руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Мурманской области Светлана Чеченина подписали соглашение о межведомственном взаимодействии.

Предметом соглашения является взаимная помощь сторон по вопросам защиты государственных интересов от преступных посягательств в сфере антимонопольного, рекламного законодательства, недопущения нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также информационный обмен по указанным вопросам.

В рамках достигнутой договоренности стороны обсудили порядок сотрудничества и вопросы проведения совместных рабочих встреч, семинаров, взаимных консультаций, создание экспертных групп и других мероприятий.

Взаимное сотрудничество в рамках заключенного соглашения позволит ведомствам более эффективно, в пределах установленной компетенции, реализовывать задачи по защите экономических интересов государства в сфере антимонопольного законодательства, в том числе давать уголовно-правовую оценку выявленным правонарушениям.