Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела женщины в Мурманске

11 октября в следственный отдел по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в Октябрьском округе города Мурманска в районе одного из домов по улице Софьи Перовской тела женщины. Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники УМВД России по Мурманской области.

Следствием предварительно установлено, что 10 октября женщина, 1988 года рождения, была госпитализирована в ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», но самовольно покинула медицинское учреждение.

При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящий момент в рамках процессуальной проверки уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.