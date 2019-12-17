Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту падения из окна четырехлетней девочки

16 декабря этого года в следственный отдел по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о падении ребёнка, 2015 года рождения, из окна квартиры, расположенной на 9-ом этаже дома по улице Воровского в Мурманске.

Установлено, что девочка, находясь на балконе, забралась на подоконник. В результате неосторожных действий ребёнок выпал из окна.

Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем Следственного комитета Российской Федерации, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. В момент падения родителей девочки дома не было.

Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение одной из больниц Мурманска.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.