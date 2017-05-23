Следственными органами проводится доследственная проверка по сообщению о нападении собак на детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка изложенным в СМИ фактам о нападении собак на 9-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.

Поводом для организации процессуальной проверки послужила выявленная в ходе мониторинга СМИ публикация в одном из электронных изданий о получении детьми травм в результате нападения собак на улице Баумана в Мурманске.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.