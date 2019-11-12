Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в Полярнозоринском районе

10 ноября в следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об утоплении в озере Имандра близ посёлка Зашеек Полярнозоринского района двоих мужчин, 1985 г .р. и 1978 г .р.

В результате проведенных поисково-спасательных работ спасателями АСО города Кандалакши и ПСП МАКАСЦ г. Кировска обнаружены тела обоих погибших.

По данным следствия, мужчины двигаясь на мотобуксировщике по обледенелой поверхности озера, не учли неокрепший слой льда, в результате чего провалились в водоём.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В том числе назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти мужчин.