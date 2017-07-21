Ракетоопасные направления и воздушно-космическое пространство над Арктикой прикроет новая РЛС под МурманскомРоссия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.07.17 07:00

Следственными органами СКР по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в районе озера Имандра

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в районе губы Ближняя северо-западной части озера Имандра в Мурманской области тел двух мужчин, пропавших в начале июля 2017 года, с признаками утопления.

По предварительным данным, в июле мужчины на лодке вышли в акваторию озера Имандра с целью рыбалки. Через некоторое время в районе одной из турбаз была обнаружена их плавсредство.

Найдены тела мужчин 1974 и 1980 годов рождения. При осмотре тел на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, родственников и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, а также иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПроцесс пошёл!
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 322 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Kirill
21.07.17 10:30
Покой нам только снится, бряцание оружием усиливается, но правых и виноватых нам не найти
Комментарий к новости:Основы госполитики РФ в военно-морской деятельности до 2030 года помогут России противостоять стремлению США и их союзников к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике
ОднаИзМногих
20.07.17 16:06
О том, что реальная жизнь в нашей стране не соответствует картинке из телевизора, говорят данные Росстата, который сообщает, что за первые 5 месяцев 2017 года смертность в нашей стране заметно превыси
Комментарий к новости:Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
LaFany
20.07.17 15:59
Это ещё цветочки, а ягодки нам приготовила Госдума, которая приняла законопроект, фактически ликвидирующий Резервный фонд путем его объединения с Фондом национального благосостояния. Бывший министр фи
Комментарий к новости:Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:05«Открытая студия». Тематическая программа (12+)11:35«Без свидетелей». Художественный сериал, 15 серия (12+)12:05Фильм КФ «Кино без барьеров». 
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на овощи пошли вниз-PRO ВалютуДоллар и евро пошли в рост-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыЗа качеством рыбной продукции присмотрят Роспотребнадзор с Россельхознадзором
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика