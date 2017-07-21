Следственными органами СКР по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в районе озера Имандра

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в районе губы Ближняя северо-западной части озера Имандра в Мурманской области тел двух мужчин, пропавших в начале июля 2017 года, с признаками утопления.

По предварительным данным, в июле мужчины на лодке вышли в акваторию озера Имандра с целью рыбалки. Через некоторое время в районе одной из турбаз была обнаружена их плавсредство.

Найдены тела мужчин 1974 и 1980 годов рождения. При осмотре тел на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, родственников и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, а также иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.