Следственными органами выясняются обстоятельства гибели мурманчанина в реке Большая Западная Лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины между первым и вторым водопадами реки Большая Западная Лица с признаками утопления.

Личность мужчины установлена – это житель Мурманска, 1979 года рождения, пропавший в конце июня 2017 года. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.