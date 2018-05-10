Следственный комитет проводит проверка по факту смерти 9-месячного ребенка в Апатитах

4 мая в следственный отдел по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о наступлении смерти в реанимационном отделении ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» малолетнего ребенка, 2017 года рождения, который был доставлен бригадой скорой медицинской помощи.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что погибший мальчик воспитывался в благополучной семье, был обеспечен всем необходимым, проходил плановые медицинские обследования. Предварительно, причиной смерти малолетнего ребенка выступает приобретенная генерализованная инфекция, повлекшая за собой отек головного мозга.

В настоящее время опрошены родственники, участковый педиатр, врачи скорой медицинской помощи, изъята вся необходимая медицинская документация. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается. Кроме того, в рамках проверки будет дана правовая оценка правильности действий медицинских работников при оказании медицинской помощи малолетнему. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.