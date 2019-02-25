Следственный комитет РФ открыл «горячую линию» для жалоб о давлении на бизнес

Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина открыл телефонную линию для приёма сообщений о давлении на бизнес. В соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве начала работу телефонная линия для приёма и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, говорится на сайте СК.

Приём сообщений осуществляется по телефону 8 (495) 986-78-18 - с понедельника по четверг- с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни - с 9.00 до 16.45 мск.

Как сообщается, все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

Бастрыкин будет регулярно лично проводить приём бизнесменов, которые смогут обратиться по вопросам, связанным с расследованием СК РФ уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.