Следственный комитет РФ по Мурманской области добивается, чтобы руководитель рыбоперерабатывающего предприятия погасил долги по налогам

В результате предпринятых следственными органами мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере), удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации 14 миллионов рублей.

По данным следствия, директору одного из обществ с ограниченной ответственностью города Мурманска, специализирующегося на рыбопереработке, в период с 2011 по 2013 год, внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации общества, представление которых является обязательным. В результате противоправных действий обвиняемого сумма уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составила более 24 миллионов рублей.

В настоящее время следствием продолжают приниматься меры к полному возмещению причиненного налоговым преступлением ущерба.

Согласно требованиям ст. 57 Конституции РФ, ст. ст. 19, 23, и ч. 1 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации на налогоплательщика государством возложены обязанности: своевременно и в полном объёме уплачивать налоги; законно установленные сборы; вести в определенном законодательством РФ порядке учёта объектов налогообложения; представлять в налоговые органы по месту учёта налоговые декларации по тем налогам и сборам, которые обязано уплачивать возглавляемый им налогоплательщик; нести иные обязанности, определенные действующим законодательством РФ.

Следствие отмечает, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объёме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для освобождения от уголовной ответственности.