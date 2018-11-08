Следственный комитет РФ по Мурманской области заинтересовался сообщением о разбойном нападении несовершеннолетних мурманчан

В средствах массовой информации распространены сведения о том, что четверо несовершеннолетних, находясь на одной из площадок Мурманска, угрожая ножом своему сверстнику, отобрали у него банковскую карту и наличные деньги, а затем распорядились ими по своему усмотрению.

По указанию руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области с целью выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, инициирована процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в настоящее время следователи областного Следственного комитета принимают необходимые меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки планируется установить личности лиц, участвующих в исследуемых событиях, а также обстоятельства, которые могли способствовать совершению ими противоправных действий. Кроме того, будут опрашиваться как сами участники происшествия, так и их родители, возможные очевидцы и иные лица.

По результатам проведения необходимого комплекса проверочных мероприятий органами Следственного комитета будет дана уголовно-правовая оценка действиям родителей по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ход проведения проверки находится на контроле руководителя следственного управления.