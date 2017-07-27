Следственный комитет выясняется личность очередного утопленника

26 июля в водоёме на участке местности, расположенном в километре от федеральной трассы Мурманск-Печенга между посёлками Дровяное и Три Ручья было обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками, характерными для утопления в воде.

По данному факту следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка.

При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящий момент выясняется личность мужчины, уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.