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Мурманская область. Арктика20.06.17 11:27

Следствие передаёт в суд дело о гибели трёх человек во время планового спуска лавины в Кировске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела лавинной безопасности управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» и главного специалиста по оперативной работе транспортного управления по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели трёх мужчин в результате схода лавины в городе Кировске.

Следствием установлено, что 18 февраля 2016 года обвиняемые не обеспечили необходимые условия безопасности при производстве силами АО «Апатит» работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах горы Юкспор, где производился санкционированный спуск снежной массы в защитное противолавинное сооружение (дамбу) в результате чего погибли три человека.

При расследовании уголовного дела проведено более 400 следственных действий, что позволило в итоге установить объективную картину произошедшего. Причиненный преступлением ущерб возмещён в полном объёме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 109 УК РФ – до четырёх лет лишения свободы.

 

 

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