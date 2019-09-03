Следствие выясняет причину смерти жителя Санкт-Петербурга в Ловозерском районе

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1953 года рождения, в Ловозерском районе.

Установлено, что погибший прибыл на территорию Мурманской области из Санкт-Петербурга в туристических целях. 27 июля он оставил свой автомобиль на парковке ООО «Ловозерский ГОК», сообщив, что направляется в сторону Сейдозера. Обратно мужчина планировал вернуться через сутки, однако 28 июля он не вернулся и на связь больше не выходил.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в утреннее время 2 сентября тело петербуржца обнаружено примерно в 3,5 км в сторону юга от места, где он оставил автомобиль. Следователем СО по городу Мончегорск произведён осмотр места происшествия, в ходе которого каких-либо явных признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

В ходе процессуальной проверки назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, опрашиваются очевидцы и родственники мужчины, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.