Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов в онкодиспансере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 9 августа 2017 года злоумышленник, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой на приём ножом в жизненно важные органы, причинив колото-резаные ранения, от которых наступила смерть медицинского работника на месте происшествия. Также предварительно установлено, что мужчина - пациент вышеуказанного медицинского учреждения сразу после совершения преступления нанёс себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте.

В настоящее время на месте работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР. Проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов и всех обстоятельств преступления. Изъята медицинская документация.

Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и пропускной режим. Расследование уголовного дела продолжается.