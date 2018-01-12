Следствием регионального СКР проводится проверка по факту несчастного случая с поваром-пекарем в кафе «Флагман»

11 января 2018 года в вечернее время в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о несчастном случае на производстве, произошедшем с работником кафе города Североморска.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно – оперативная группа.

По предварительной информации следствия, северянка 1970 года рождения, работающая поваром-пекарем в кафе «Флагман» Североморска, получила травмы обеих рук при эксплуатации производственной тестомесильной машины. В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении больницы.

Следствием запланировано проведение опросов персонала кафе, где произошёл инцидент, выяснение иных значимых обстоятельств произошедшего.