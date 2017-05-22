ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Всё о спорте, или Завоевать золотую медаль никогда не поздноВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Переживания партнёров, или Несчастная любовь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.05.17 08:58

Следствием СКР устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, провалившегося под лёд на снегоходе в районе озера Чудзьявр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины в районе озера Чудзьявр Ловозерского района Мурманской области. К месту происшествия, ввиду его труднодоступности, следователь СУ СК РФ прибыл совместно с сотрудниками УМВД России и МЧС России по Мурманской области авиатранспортом.

В настоящее время следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель Ловозерского района Мурманской области, 1961 года рождения. В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Как «Арктик-ТВ» сообщало, северянин во время движения по ледяной поверхности озера на снегоходе провалился под лёд.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются лица, обладающие информацией о произошедшем, проводятся иные необходимые проверочные действия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлилсяЛогистика в Арктике, или Ворота к природным кладовым Земли находятся в России
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Арктики не будет – её заменят опорные зоны
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 402 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 34 серия (12+)10:15«Открытая студия: Профориентация». Тематическая программа (12+)10:45«Авангард» - визитная карточка спортивного Мурманска». Специальный репортаж (12+)10:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:10«Тур де Франс». Документальный цикл, серия 7 (12+)11:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслугиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжают ставить рекорды по росту-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 35 копеек, доллара – почти на 31 копейкуДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуАО «АтомЭнергоСбыт» будет обращаться в правоохранительные органы с целью выявления направлений расходования денежных средств должников-банкротовНа Кольской АЭС в работе три энергоблока-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 маяВесна обострила отношения горожан с управляющими компаниями-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения