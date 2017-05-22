Следствием СКР устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, провалившегося под лёд на снегоходе в районе озера Чудзьявр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины в районе озера Чудзьявр Ловозерского района Мурманской области. К месту происшествия, ввиду его труднодоступности, следователь СУ СК РФ прибыл совместно с сотрудниками УМВД России и МЧС России по Мурманской области авиатранспортом.

В настоящее время следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель Ловозерского района Мурманской области, 1961 года рождения. В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Как «Арктик-ТВ» сообщало, северянин во время движения по ледяной поверхности озера на снегоходе провалился под лёд.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются лица, обладающие информацией о произошедшем, проводятся иные необходимые проверочные действия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.