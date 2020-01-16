Сливочное масло, шлифованный рис, гречневая крупа-ядрица «порадовали» северян ростом цен

В магазинах Мурманской области с 10 по 13 января текущего года подорожали сливочное масло (на 1,5%), шлифованный рис, гречневая крупа-ядрица (на 1,0), картофель (на 0,9), чёрный байховый чай (на 0,8), репчатый лук (на 0,6%). Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на сахарный песок (на 0,6%), куриные яйца (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.