Слияние МГТУ с МАГУ может породить МГАРФ

Ректор МГТУ Сергей Агарков приглашён в Москву для участия в заседании рабочей группы в Минобнауки России, которое пройдёт 31 мая, которое будет посвящено обсуждению поставленных Росрыболовством вопросов к проекту программы развития объединенного университета, которую разработал МАГУ.

На заседании должно быть выработано мотивированное согласование позиций заинтересованных ведомств (Росрыболовства, Минсельхоза России и Минобрнауки России) в преддверии проведения в Мурманске 14-15 июняпроектно-аналитической сессии, касающейся разработки концепции развития объединенного университета. Напомним, к работе сессии будут приглашены все заинтересованные лица от государственных органов и профессионального сообщества, в том числе и руководители двух университетов – МГТУ и МАГУ.

Отметим, что на прошлой неделе в Министерстве образования и науки РФ прошло совещание рабочей группы, на котором обсуждался разработанный Мурманским арктическим государственным университетом проект программы развития объединенного университета, создаваемого в Мурманске на базе ФГБОУ ВО «МАГУ» и ФГБОУ ВО «МГТУ».

Как показало обсуждение, представленный документ имеет массу недоработок. Так, в частности, в нём ничего не сказано об обеспечении гарантий подготовки кадров для рыбопромышленного комплекса в части подготовки членов экипажей морских судов, в соответствии с требованиями национального и международного законодательства. Это касается и нормативно-правового обоснования процедуры признания объединенного вуза (МАГУ) морской образовательной организацией, без которого университет не сможет осуществлять подготовку по морским специальностям. Ведь в соответствии с представленным проектом, МАГУ будет выдано свидетельство, подтверждающее внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» в связи с реорганизацией в форме присоединения к ФГБОУ ВО «МАГУ», а значит, вопрос признания МАГУ морской организацией становится ключевым.

Отсутствуют в представленном документе и социальные гарантии, которые касаются обеспечения курсантов вещевым имуществом (обмундированием) и бесплатным питанием. Таких полномочий у МАГУ нет, денежные средства из федерального бюджета на эти расходы проектом не предусмотрены. Речь идёт о порядка 40 миллионах рублей в год во время обучения курсантов, плюс более 15 миллионов – обеспечение обучающихся во время плавательной практики.

Кроме того, в документе ничего не сказано про гарантии обеспечения в полном объёме плавательного ценза курсантам для получения по окончанию вуза рабочего диплома. В соответствии с международными требованиями и в зависимости от специальности этот срок может составить от 8 до 12 месяцев. Все это имеет высокие риски социальных последствий как с точки зрения гарантий сохранения формы и условий обучения наших курсантов, так и в целом для региона с точки зрения оттока молодежи для получения морского образования.

- Без ответа остался вопрос открытия военной кафедры, решение по которой было принято Минобороны России именно в отношении ФГБОУ ВО «МГТУ» с учётом нашего статуса признанной морской образовательной организации, – напомнил ректор МГТУ Сергей Агарков. – На военной кафедре предполагается подготовка в интересах Минобороны России по военно-учетным специальностям, родственным гражданским морским специальностям. Как известно, в рамках данного решения утверждена дорожная карта главкомом ВМФ России В.И. Королевым по созданию военной кафедры в ФГБОУ ВО «МГТУ».

В качестве альтернативного подхода, Сергей Анатольевич предлагает выделение из состава ФГБОУ ВО «МГТУ» морских подразделений, а именно Морского института, ММРК им. И.И. Месяцева и Архангельского морского рыбохозяйственного техникума (АМРТ) и создание на их основе Мурманской государственной академии рыбопромыслового флота (МГАРФ), находящейся в ведении Федерального агентства по рыболовству. Остальные подразделения МГТУ будут переведены в МАГУ для создания регионального опорного вуза.

Отметим, такой подход по созданию МГАРФ поддерживает все профессиональное сообщество Северного рыбохозяйственного бассейна.

- Все эти вопросы мы подняли на рабочей группе, – сообщил ректор. – На мой взгляд, нас услышали, так как по результатам совещания было принято решение о проведении проектно-аналитической сессии – это термин Минобрнауки – куда планируется пригласить для содержательного обсуждения всех заинтересованных лиц от государственных органов, профессионального сообщества и ректоров двух вузов.