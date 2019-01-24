Сложно прогнозировать объёмы частных инвестиций в СМП

Подготовка проектной документации по Северному морскому пути требует подтверждения частных инвестиций, сообщил журналистам замминистра транспорта Юрий Цветков. По его словам, сейчас ориентировочный объём внебюджетных вложений зафиксирован в декларации о намерениях инвестирования.

«Общий объём инвестиций планируется порядка 900 с лишним млрд рублей - это шесть лет. Но тут сложно прогнозировать, поскольку ряд компаний ещё не приняли инвестиционные решения, а значительная часть объектов пойдёт за счёт внебюджетных средств, бюджетные средства займут порядка одной трети, может и меньше. Поэтому сложно в отсутствие инвестиционных решений, которые подтверждены всеми участниками, говорить за наших коллег из нефтегазовых компаний, мы пока имеем только ориентировочные данные, которые нам представлены в декларации».

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, «Ямал СПГ», Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, 4 - руд и угля).

Основные проекты развития портовой инфраструктуры Арктического бассейна связаны с освоением нефтегазовых месторождений Ямала - это проекты по строительству морского порта Сабетта и терминала по перевалке нефти с Новопортовского месторождения, а также комплексным развитием Мурманского транспортного узла. Эти проекты уже сейчас являются точками роста для арктических регионов, пишет ТАСС.