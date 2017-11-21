Сложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»
Компания «Газпром нефть шельф» усилила эксплуатационную безопасность первого нефтедобывающего проекта на российском арктическом шельфе, установив на платформе «Приразломная» оборудование нового поколения для транспортировки персонала с судов обеспечения на платформу. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новые средства транспортировки серии отличаются от предшествующей линейки повышенным уровнем защиты пассажиров. Как показали испытания, модель способна выдерживать вертикальные удары при жёсткой посадке на скорости 4,5 м/с.
Отмечается, что эти параметры особенно важны при работе в сложных природно-климатических условиях арктического шельфа, где ледяной покров окружает платформу в течение 7 месяцев, высота торосов достигает 2 м, минимальная температура воздуха может опускаться до -50˚С, а количество штормов превышает 20 в год.
Новое оборудование разработано с учётом последних технических достижений в области морской транспортировки. Инженерные решения обеспечивают не только безопасность сотрудников при трансфере, но и более широкий диапазон эксплуатационных возможностей при сильном ветре и волнении моря. В частности, капсулы этой серии можно использовать даже в ситуациях, когда высота волн достигает 4 метров.
Постоянное выборочное техническое перевооружение МЛСП «Приразломная», как указывается в сообщении, изначально интегрировано в схему освоения месторождения, задача которого - регулярное повышение производственной и экологической безопасности, а также эффективности работы платформы за счёт оптимизации затрат и бизнес-процессов, внедрения новых технологических решений, предлагаемых рынком.
Напомним, «Приразломное» является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. К настоящему времени на «Приразломной» добыто уже более 5 млн тонн нефти.